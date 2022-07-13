Perseverance взяв десятий зразок ґрунту з Марсу
- Автор:
- Софія Телішевська
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NASA's Perseverance Mars Rover
Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance в рамках своєї місії добув вже 10-й зразок ґрунту на Марсі.
Про це повідомляє пресслужба американського відомства.
«Я вже зібрав свій 10-й зразок каменю, побачений тут у пізньому полудні марсіанського сонця», — ідеться у дописі.
Розмір останнього добутого зразка дорівнює розміру мізинця.
- 18 лютого 2021 року на Марсі у кратері Єзеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. Невдовзі ровер почав надсилати панорамні фото і записи, а 5 квітня успішно висадив на Марсі вертоліт Ingenuity, чим дав старт його польотам.
- 16 грудня Perseverance знайшов на поверхні планети найстаріші породи, а згодом узяв зразок однієї з них.