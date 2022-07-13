За 140 днів війни ЗСУ знищили понад 37,5 тисячі російських загарбників

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 140 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 37 570 осіб, а також:

1 649 танків;

3 832 бойові броньовані машини;

839 артилерійських систем;

247 реактивних систем залпового вогню;

109 засобів ППО;

217 літаків;

188 гелікоптерів;

678 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

155 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 704 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;

67 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.