ЗМІ: Президент Шрі-Ланки на тлі протестів утік з країни

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Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса вранці у середу, 13 липня, втік з країни за кілька годин до того, як мав оголосити про відставку через протести в країні.

Про це пише BBC.

Раджапакса разом із дружиною та двома охоронцями вилетіли військовим літаком Ан-32 до столиці Мальдів Мале. У середу президент Шрі-Ланки мав залишити посаду для «мирного забезпечення передачі влади» в країні. Офіційно його строк перебування на посаді завершується у 2024 році. Раніше премʼєр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе заявив, що теж піде у відставку щойно буде сформований новий уряд.

У Шрі-Ланці відбувається наймасштабніша з 1948 року фінансова криза. Валютні резерви країни впали до рекордно низького рівня, у квітні Шрі-Ланка оголосила дефолт. Влада призупинила роботу шкіл і обмежила продаж пального. У кількох великих містах, зокрема в Коломбо, сотні людей годинами стоять у чергах за пальним. Через це стаються сутички з поліцією та військовими.