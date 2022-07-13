ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов’янському напрямку. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

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Українські захисники успішно відбили штурм окупантів на Слов’янському напрямку поблизу населених пунктів Довгеньке та Долина.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках білорусь провела ротацію особового складу і техніки, також у них наявні труднощі з посиленням охорони білорусько-українського кордону.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на обороні. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.

На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження штурму для створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, але обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледару, Покровського, Бахмуту, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів. Завдав ракетно-авіаційних ударів по Торецьку та Райському та авіаударів неподалік Берестового.

На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню наших військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Для корегування вогню задіяв БпЛА.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства.