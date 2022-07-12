Європейське космічне агентство припинило співпрацю з «Роскосмосом» у проєктах щодо Марсу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Mohamed bin Zayed Al Nahyan / Twitter
Європейське космічне агентство (ESA) припиняє співпрацю з «Роскосмосом» у проєктах із вивчення Марсу.
Голова агентства Йозеф Ашбахер заявив, що це рішення рада директорів ухвалила у звʼязку із санкціями проти росії.
В ESA пішли на це через вторгнення військ рф в Україну. «Роскосмос» більше не матиме стосунку до місій ExoMars Rover. 20 липня ESA повідомить інформацію про подальші дії в цих проєктах з іншими партнерами.
- Місія ExoMars мала стартувати у 2022 році. Від ESA у ній мав брати участь ровер Rosalind Franklin, а росія давала надводну платформу «Козачок». Із неї ровер мав вирушити на поверхню Марсу, а платформу планували задіяти у вивченні місця посадки.