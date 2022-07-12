Ситуація на фронті 12 липня: ЗСУ відбивають спроби наступу росіян на Сіверськ і Словʼянськ, а також на півночі від Харкова — на мапах «Бабеля»

Новини

Anatolii Stepanov / Getty Images

Інтенсивність подій на фронті за останні кілька днів значно знизилася. Російські війська намагаються наступати на Словʼянськ та Сіверськ у Донецькій області, але безуспішно. Також вони пробують штурмувати позиції ЗСУ на північ від Харкова.

Ситуацію на фронті 12 липня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема і Харків.

На північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб не допустити просування ЗСУ до держкордону.

Протягом кількох днів російські війська намагаються захопити Дементіївку, але безуспішно.

Також Генштаб ЗСУ звітував про спроби окупантів наступати з села Мале Веселе, на південь від Веселого. Це означає, що російські війська повністю взяли Веселе і сусіднє Мале Веселе під свій контроль.

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Донбас

На Слов’янському напрямку росіяни майже повністю захопили Богородичне.

Щодня окупанти намагаються наступати вздовж траси М03 на Краснопілля та Долину, але їхні спроби відбивають ЗСУ.

Російські війська намагаються розвивати наступ з боку Довгенького, але теж невдало.

Неподалік Сіверська тривають бої за Григорівку та Верхньокам’янське.

Росіяни спробували наступати зі Спірного у бік села Івано-Дар’ївка в напрямку на Сіверськ, але українські військові відбили штурм.

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Південь

На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної зі сторін.

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Херсонщина

У Херсонській області продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту.

Українські військові підтвердили звільнення села Іванівка.