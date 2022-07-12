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Ситуація на фронті 12 липня: ЗСУ відбивають спроби наступу росіян на Сіверськ і Словʼянськ, а також на півночі від Харкова — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Anatolii Stepanov / Getty Images

Інтенсивність подій на фронті за останні кілька днів значно знизилася. Російські війська намагаються наступати на Словʼянськ та Сіверськ у Донецькій області, але безуспішно. Також вони пробують штурмувати позиції ЗСУ на північ від Харкова.

Ситуацію на фронті 12 липня дивіться на мапах «Бабеля».

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