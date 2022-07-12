З Херсонщини виїхало близько половини населення

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У Херсонській області зараз залишається близько половини населення.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Ми маємо різну статистику насправді. Те, що підтверджено, це статистика осіб, які зареєструвалися як ВПО [внутрішньо переміщені особи]. Але сьогодні ми розуміємо, що не всі люди реєструються, тому приблизно 50% населення залишаються сьогодні на Херсонщині», — сказав він.

Юрій Соболевський додав, що зараз існує єдиний, якщо не брати до уваги Крим, шлях евакуації з Херсонщини — через Василівку Запорізької області.

Також він нагадав, що жодного безпечного гуманітарного коридору з регіону не було.