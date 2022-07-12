Україна отримала від США новий грант на $1,7 мільярда

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Giorgio Trovato / Unsplash

Сполучені Штати Америки направили до України ще $1,7 мільярда грантової допомоги.

Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів», — йдеться у повідомленні. Шмигаль подякував США та президенту Джо Байдену за таку підтримку.