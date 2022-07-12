Війська рф за добу втратили близько 70 військових та чотири танки

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 12 липня:

37 470 військових (+70 за добу);

1 649 танків (+4);

3 829 бойових броньованих машин (+1);

838 артилерійських систем;

247 ракетних систем залпового вогню;

109 засобів протиповітряної оборони;

217 літаків;

188 гелікоптерів;

676 безпілотників;

155 крилатих ракет;

15 кораблів /катерів;

2 699 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+3);

66 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.