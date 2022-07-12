Обстріл росіянами Часового Яру: кількість загиблих зросла до 33. Під завалами знайшли тіло дитини

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Станом на 23:30 11 липня кількість жертв обстрілу росіянами Часового Яру Донецької області зросла до 33.

Про це повідомляють у ДСНС.

Під завалами будинку виявили тіло дитини, орієнтовно 2003 року народження.

З-під завалів врятували девʼятьох людей. Роботи наразі тривають.