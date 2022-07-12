Обстріл росіянами Часового Яру: кількість загиблих зросла до 33. Під завалами знайшли тіло дитини
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Станом на 23:30 11 липня кількість жертв обстрілу росіянами Часового Яру Донецької області зросла до 33.
Про це повідомляють у ДСНС.
Під завалами будинку виявили тіло дитини, орієнтовно 2003 року народження.
З-під завалів врятували девʼятьох людей. Роботи наразі тривають.
- Ввечері 9 липня росіяни обстріляли ракетами з «Ураганів» місто Часів Яр. Окупанти влучили у 5-поверхівку — вона обвалилася. Місцева влада повідомляла, що в момент удару в будинку перебувало щонайменше три десятки людей. У міноборони рф повідомляли, що «точним ударом» у Часовому Яру нібито знищили ангар з американськими 155-мм гаубицями М777.