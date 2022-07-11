Зеленський вніс до Ради законопроєкт про особливий статус поляків. Що він передбачає

Новини

prezydent.pl

В Україні планують запровадити особливий статус для громадян Польщі, відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Верховної Ради. Його вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

Документом передбачається надання полякам можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців.

При цьому вони матимуть рівні з громадянами України права на:

працевлаштування в Україні;

здійснення господарської діяльності в Україні;

навчання в освітніх закладах України;

медичне обслуговування на території України;

окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

«Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: «Ми вітаємо вас тут на особливих правах». Нехай це буде для нас якимось знаком», — сказав польський президент Анджей Дуда під час виступу до 79-ї річниці Волинської трагедії.

Окрім того, Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки «Місто-рятівник».

Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії російської федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.