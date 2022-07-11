Україні необхідно ратифікувати Римський статут. Екссуддя Трибуналу для Югославії пояснив, чому розгляд злочинів росії затягуватиметься

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Стас Козлюк / «Бабель»

Екссуддя Трибуналу для колишньої Югославії Володимир Василенко вважає, що Україні необхідно ратифікувати Римський статут і стати повноправним членом Міжнародного кримінального суду (МКС). Це б дозволило притягнути до відповідальності вище керівництво росії, але наразі розгляд української справи ще з 2014 року щодо воєнних злочинів «відклали в довгу шухляду».

Що Україні дасть ратифікація Римського статуту, Василенко пояснив в інтерв’ю «Бабелю».

Василенко вважає, що заяви противників Римського статуту, які кажуть, що це дозволить росії притягати українських військових до відповідальності, це «маячня» і підігравання російській позиції.

«Російська влада дуже не хоче, щоб Україна стала повноправним учасником Римського статуту, а Суд міг розглядати українські справи без зволікань і застережень. Люди, які кажуть, що ратифікація Україною Статуту не на часі і шкідлива — або некваліфіковані невігласи, або прямі агенти росії. Навпаки, утримання від ратифікації уже завдало нашій країні колосальної шкоди [...]. Десь у 2015 році, вже під час російської агресії, в Раді нацбезпеки і оборони вважали, що в разі ратифікації росіяни будуть використовувати це проти України. Говорили, що Верховна Рада може ратифікувати Римський статут лише одночасно або навіть після росії, а це значить — ніколи», — заявив Василенко.

Він пояснив, що росія не зможе подавати заяви проти України, тому що вона відкликала свій підпис під Римським статутом. Вона зможе лише подавати заяви від організацій, які МКС не розглядатиме.

«Він [МКС] здатний відрізняти підробки і путінські вигадки від реальних фактів. Те, що проходить на ефірах у соловйових, скабєєвих у російських ЗМІ, не пройде в Міжнародному кримінальному суді. Що ж до нібито загрози нашим військовим. Люди, які так висловлюються, не розуміють, що МКС діє за принципом комплементарності. Він починає розглядати справи про міжнародні кримінальні злочини окремих осіб лише тоді, коли винних не карають національні суди. Досі не було жодних ознак, що найвище керівництво України — політичне і військове — причетне до того, щоб заохочувати військовослужбовців чинити воєнні злочини», — зазначив Василенко.

Щодо судів над злочинцями серед рядових військових, екссуддя пояснив, що у МКС не буде підстав порушувати питання про їх видачу. МКС, як правило, не розглядає справи рядових солдат і навіть офіцерів середньої ланки. Вважається, що це компетенція національних судів, і якщо навіть деякі українські військові будуть причетні до злочинів, то Україна має покарати їх сама.

Якщо національний суд не карає таких людей, і керівництво (Збройних сил та політичне) заохочувало до вчинення злочину — от тоді МКС матиме право порушити кримінальні справи проти них.

Крім того, Василенко нагадав, що статті 8 і 24 Угоди про асоціацію з Євросоюзом прямо передбачають, що Україна має ратифікувати Римський статут.