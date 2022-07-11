«Це прецедент». Міністр інформполітики прокоментував рішення Ахметова віддати державі медіабізнес
- Автор:
- Софія Телішевська
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Струмковський Володимир / УНІАН
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував рішення інвестиційної компанії SCM вийти з медіабізнесу.
«Це серйозна новина, бо «Медіа Група Україна» — одна з чотирьох найбільших приватних медіагруп. Унаслідку це позначиться на ринку, який і без того просів за час війни. Дізнаємось більше інформації — тоді зможемо коментувати більш детально. Це прецедент», — сказав він в ефірі національного телемарафону.
- 11 липня інвестиційна компанія SCM, що належить Рінату Ахметову, повідомила, що «вимушено» виходить з медіабізнесу. Як заявив Ахметов, цього тижня «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій, від ліцензій друкованих медіа. Він заявив, що це рішення продиктоване набранням чинності закону про олігархів.
- Медіахолдинг «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова обʼєднує канали «Україна», «Україна 24», «Футбол 1/2/3», НЛО TV, мультимедійну платформу «Сьогодні», «Новинну Групу Україна» та інші.