ЄС і США підтримали рішення Канади повернути Німеччині турбіну для газопроводу «Північний потік». Україна була проти

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Європейський Союз та США не вважають порушенням санкцій рішення Канади повернути до Німеччини відремонтовані турбіни газопроводу «Північний потік».

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Європейської комісії Тім Макфі та представник Державного департаменту Нед Прайс.

На думку Прайса, відремонтована в Канаді турбіна дасть можливість країнам Європи у короткостроковій перспективі поповнити запаси газу, підвищити свою енергетичну безпеку і стійкість, а також «протидіяти намаганням росії перетворити енергію на зброю».