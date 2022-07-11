Ердоган і путін поговорили телефоном. Президент Туреччини заявив, що настав час для «зернового коридору»

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом рф путіним.

Як повідомляє адміністрація турецького лідера, Ердоган і путін обговорили війну росії проти України і створення безпечних коридорів для експорту українського зерна Чорним морем. Турецька сторона вважає, що для створення коридору за планом ООН вже настав час.

Окремо Ердоган заявив, що війна між Україною та росією має бути припинена шляхом переговорів. Туреччина готова зробити внесок в активізацію переговорного процесу.

Заява рф

У кремлі заявили, лідери найближчім часом на зустрічі розглянуть низку питань, серед яких нарощування обсягів торгівлі та продовження безперебійних поставок російських енергоносіїв.

Щодо України в путіна обмежились лише одним реченням: «Продовжено обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті координації зусиль щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та експорту зернових на світові ринки».