Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 6 людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 6 людей.
Прокуратура повідомляє, що серед загиблих 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечені.
З пораненнями у лікарнях міста перебуває 31 людина, зокрема двоє дітей віком 4 та 16 років.
Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 11 липня 2022 року близько 10:00 війська росії обстріляли з артилерії та реактивних систем залпового вогню житлові масиви Київського та Салтівського районів Харкова. Снаряди влучили в багатоповерхівку, шиномонтаж, низку магазинів тощо.