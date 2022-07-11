Трофейний російський «Панцир-С1» воює на боці України та знищив першу ціль

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Трофейний російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1» знищів першу ціль.

Про це повідомило Міноборони України, не вказавши, що саме збив комплекс.

У відомстві заявили, що до автоматичних гармат «Панцир-С1» підходять 30-міліметрові снаряди, які ЗСУ має на озброєнні. Комплекс перебуває на бойовому чергуванні сил ППО і «прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів».