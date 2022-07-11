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На Вінничині заарештували активи косметичної компанії російського олігарха на понад 2 млрд гривень

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

У Вінницькій області правоохоронці заарештували активи компанії з виробництва побутової хімії російського олігарха.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Олігарх володіє косметичною корпорацією в російській федерації та є членом політичної партії «Единая Россия». Сума заарештованих активів становить понад два мільярди гривень. Зокрема це:

Усе це, за повідомленням СБУ, передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).