На Вінничині заарештували активи косметичної компанії російського олігарха на понад 2 млрд гривень
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Вінницькій області правоохоронці заарештували активи компанії з виробництва побутової хімії російського олігарха.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Олігарх володіє косметичною корпорацією в російській федерації та є членом політичної партії «Единая Россия». Сума заарештованих активів становить понад два мільярди гривень. Зокрема це:
- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 мільярда гривень;
- вироблена продукція та сировина, вартістю понад 500 мільйонів гривень, які були на складах підприємства.
Усе це, за повідомленням СБУ, передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
- Раніше в Україні заарештували корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» та «Газпром».