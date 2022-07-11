У ЗСУ показали відео зі звільненого села Іванівка на Херсонщині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові остаточно закріпилися у селі Іванівка Херсонської області. Раніше Генштаб ЗСУ звітував, що під натиском росіяни були змушені покинути населений пункт.
Відео з Іванівки опублікували на сторінці 60 бригади у Facebook.
«Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», — зазначили там.
Наразі військові налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.