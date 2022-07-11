Росія повністю зупинила газопровід «Північний потік» нібито для ремонту

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

З 11 липня російський газопровід «Північний потік» повністю зупинили нібито на плановий ремонт. Німеччина припинила отримувати через нього газ.

Про це пише Интерфакс.

У росії запевняють, що такі роботи проводяться на газопроводах щороку і все було узгоджено. Ремонтувати газопровід будуть з 11 по 21 липня.

Згідно з даними на сайті оператора, з 6 години ранку газ через «Північний потік» перестав надходити. Роботи мають тривати десять днів на рівні обладнання та програмного забезпечення.

Але у Німеччині побоюються, що планові технічні роботи можуть перетворитись на «безперервне техобслуговування з політичних мотивів». Саме з цим повʼязаний тиск на Канаду з вимогою зробити виняток із санкцій та передати росіянам газову турбіну для ремонту газопроводу.