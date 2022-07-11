Війська рф за добу втратили близько 100 військових та вертоліт

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Орієнтовні втрати ворога у війні з Україною станом на 11 липня:

37 400 особового складу (+100 за добу);

1 645 танків (+4);

3 828 бойових броньованих машин (+5);

838 артилерійських систем (+4);

247 реактивних систем залпового вогню;

109 засобів ППО;

217 літаків;

188 вертольотів (+1);

676 безпілотників;

155 крилатих ракет;

15 кораблів / катерів;

2 696 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+2);

66 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.