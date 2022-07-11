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Війська рф за добу втратили близько 100 військових та вертоліт

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Орієнтовні втрати ворога у війні з Україною станом на 11 липня:

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.