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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ завдали росіянам втрат на Словʼянському напрямку, армія рф продовжує обстрілювати військових і цивільних

Автор:
Анна Холоднова
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Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 10 липня. Ситуація на фронті така: