Ідеолог «Великого будівництва» Юрій Голик: Обсяги робіт зменшилися у 1 000 разів, а боргів лишилося на 16 млрд грн

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Компаніям, які працювали у рамках «Великого будівництва», не виплатили кошти за минулий рік у повному обсязі.

Про це Юрій Голик, консультант Офісу президента та ідеолог програми «Велике будівництво», розповів в інтервʼю журналістам «Бабеля».

За його словами, наразі проєкти «Великого будівництва» ведуть у рамках експлуатаційного утримання та аварійних робіт. Від початку повномаштабної війни їхні обсяги зменшилися у 1 000 разів. Розрахуватися з підрядниками за минулий рік ще не встигли. Проте Голик запевняє, що віддати борги реально.

«Чи лишилися борги за минулий рік? Так. Чи з усіма розрахувалися? Ні. Чи можна це назвати форс-мажором? Можна. Чи треба з усіма розраховуватися? Треба. Чи можна це зробити? Можна. Борги лишилися на рівні 16 мільярдів», — сказав Голик.

За його словами, наразі питання повернення боргів «не на часі», тому що йде війна. Але в майбутньому це питання доведеться закривати, інакше «не буде чим далі будувати».