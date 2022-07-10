ЗМІ: Німеччина понад місяць блокує пакет допомоги ЄС для України на €9 млрд

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Herman / Flickr

Німеччина заблокувала пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі €9 млрд. Берлін схвалив лише перший транш у €1 млрд.

Про це пише італійська газета Corriere della Sera з посиланням на свої джерела.

За її даними, ФРН блокує допомогу понад місяць. Міністр фінансів Крістіан Лінднер не погоджується з тим, що Брюссель пропонує фінансувати допомогу Україні за рахунок загального європейського боргу.

Видання припускає, що блокування допомоги могло стати однією з причин звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.