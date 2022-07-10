ЗМІ: Німеччина понад місяць блокує пакет допомоги ЄС для України на €9 млрд
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Herman / Flickr
Німеччина заблокувала пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі €9 млрд. Берлін схвалив лише перший транш у €1 млрд.
Про це пише італійська газета Corriere della Sera з посиланням на свої джерела.
За її даними, ФРН блокує допомогу понад місяць. Міністр фінансів Крістіан Лінднер не погоджується з тим, що Брюссель пропонує фінансувати допомогу Україні за рахунок загального європейського боргу.
Видання припускає, що блокування допомоги могло стати однією з причин звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.
- У травні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейська комісія планує цього року виділити Україні до €9 мільярдів макрофінансової допомоги і готує план відновлення країни після війни.
- 7 липня Європарламент проголосував за підтримку у €1 млрд. Гроші підуть на забезпечення невідкладних бюджетних потреб України.