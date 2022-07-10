NYT: Байден під час близькосхідного турне проситиме зброю для України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент США Джо Байден під час близькосхідного турне (13—16 липня) проситиме радянське озброєння для України.
Про це пише The New York Times.
«За деякими оцінками, схваленого Конгресом пакета військової допомоги має вистачити до другого кварталу наступного року. Але питання в тому, як довго може тривати поточне постачання зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності США», — пише газета.
США хочуть зберегти власну обороноздатність, тому Байден намагатиметься переконати країни Близького Сходу передати Україні зброю радянського зразка, з якою ЗСУ вже знайомі. Президент США буде розмовляти з цього приводу з лідерами усіх дружніх арабських держав, які колись були клієнтами Радянського Союзу.
- Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес казав, що шукає по всьому світі радянську зброю, для того щоб викупити її для України. У червні він заявляв, що Україна має бути забезпечена західною зброєю, щоб перейти в контрнаступ.
- 23 червня Бен Воллес виступив із заявою, у якій визнав, що у західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська в довгій війні.