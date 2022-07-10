NYT: Байден під час близькосхідного турне проситиме зброю для України

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Президент США Джо Байден під час близькосхідного турне (13—16 липня) проситиме радянське озброєння для України.

Про це пише The New York Times.

«За деякими оцінками, схваленого Конгресом пакета військової допомоги має вистачити до другого кварталу наступного року. Але питання в тому, як довго може тривати поточне постачання зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності США», — пише газета.

США хочуть зберегти власну обороноздатність, тому Байден намагатиметься переконати країни Близького Сходу передати Україні зброю радянського зразка, з якою ЗСУ вже знайомі. Президент США буде розмовляти з цього приводу з лідерами усіх дружніх арабських держав, які колись були клієнтами Радянського Союзу.