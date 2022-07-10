«Вершина айсберга». ООН зафіксувала щонайменше 124 випадки сексуального насильства під час війни в Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Vad Z
Спецпредставниця Організації Обʼєднаних Націй з питань сексуального насильства в конфліктах Праміла Паттен повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні зафіксовано вже 124 випадки сексуального насильства.
Про це йдеться на офіційному сайті ООН.
За словами Паттен, наявні дані є «лише верхівкою айсберга» і не відображають масштабів сексуального насильства в контексті війни росії проти України. За її словами, факти сексуального насильства в умовах війни важко виявити та розслідувати.
- На початку червня заступниця міністра закордонних справ Катерина Павліченко заявила, що поліція розпочала 16 кримінальних проваджень за фактами зґвалтувань, які вчиняли росіяни. Звернень щодо сексуальних злочинів окупантів набагато більше — поліція перевіряє та документує кожен факт.