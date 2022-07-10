Українська діаспора США засудила членкиню Конгресу США Вікторію Спартц. Її звинуватили у підігруванні путіну

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Український конгресовий комітет Америки (УККА) і співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур засудили членкиню Конгресу Вікторію Спартц, яка напередодні опублікувала список претензій до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє «Європейська правда».

УККА, який представляє 2 млн американців українського походження, заявив про спроби підриву довіри між Києвом і Вашингтоном. Там зазначили, що заяви Спартц завдають шкоди важливим стратегічним відносинам. В УККА закликали до єдності і підтримки України усім необхідним для перемоги у війні.

Каптур звинуватила Спартц у необачній допомозі президенту росії путіну і просуванні російських наративів. Вона підтримала Володимира Зеленського і його команду.

«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання [...]. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають путіну та його пропагандистам», — заявила Каптур, додавши, що рівень співпраці США з офісом Зеленського «не дає підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника».