Українська діаспора США засудила членкиню Конгресу США Вікторію Спартц. Її звинуватили у підігруванні путіну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Український конгресовий комітет Америки (УККА) і співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур засудили членкиню Конгресу Вікторію Спартц, яка напередодні опублікувала список претензій до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це повідомляє «Європейська правда».
УККА, який представляє 2 млн американців українського походження, заявив про спроби підриву довіри між Києвом і Вашингтоном. Там зазначили, що заяви Спартц завдають шкоди важливим стратегічним відносинам. В УККА закликали до єдності і підтримки України усім необхідним для перемоги у війні.
Каптур звинуватила Спартц у необачній допомозі президенту росії путіну і просуванні російських наративів. Вона підтримала Володимира Зеленського і його команду.
«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання [...]. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають путіну та його пропагандистам», — заявила Каптур, додавши, що рівень співпраці США з офісом Зеленського «не дає підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника».
- 8 липня членкиня Палати представників США Вікторія Спартц звернулася з листом до президента США Джо Байдена про необхідність перевірити так звані «російські зв’язки» в очільника Офісу президента Андрія Єрмака.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко порадив їй «полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни».
- Наступного дня Спартц опублікувала список претензій до Єрмака. Також вона заявила, що президент Володимир Зеленський «повинен вирішити проблему» Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.