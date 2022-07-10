Війська рф за добу втратили близько 100 військових та гелікоптер

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 10 липня:

37 300 особового складу (+100 за добу);

1 641 танк (+3);

3 823 бойові броньовані машини (+8);

834 артилерійські системи (+2);

247 реактивних систем залпового вогню;

108 засобів протиповітряної оборони;

217 літаків;

188 гелікоптерів (+1);

676 безпілотників (+2);

155 крилатих ракет;

15 кораблів /катерів;

2 694 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);

66 одиниць спеціальної техніки;

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.