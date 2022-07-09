Україна отримає грант $1,7 мільярда на витрати у сфері медицини

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Enrique Saldivar / Flickr

Україна отримає грант $1,7 мільярда від донорського фонду, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Проєкт відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні уряду. «Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку, через розв’язану росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України», — повідомив Шмигаль.

Кошти спрямують на покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.