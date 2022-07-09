Новини

За 136 днів війни ЗСУ знищили понад 37 тисяч російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Anadolu Agency / Getty Images

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 136 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 37 200 осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.