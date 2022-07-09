Маск відмовився від придбання Twitter. Бізнесмен пропонував за соцмережу $44 мільярди
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Win McNamee / Getty Images
Американський бізнесмен Ілон Маск вирішив відмовитися під придбання соцмережі Twitter за $44 мільярди. Його адвокати повідомили, що у компанії порушили умови контракту.
Про це пише The Associated Press.
У листі, адресованому раді директорів Twitter, Маск пише про те, що компанія не виконала свої зобовʼязання згідно з договором про купівлю. Бізнесмен просив надати йому детальну інформацію та провести незалежну оцінку «кількості підробних або спам-акаунтів у соцмережі Twitter».
«Іноді Twitter ігнорував запити пана Маска, іноді він відхиляв їх з причин, які здавалися невиправданими, а іноді він стверджував, що виконує їх, надаючи пану Маску неповну або непридатну інформацію», — йдеться в заяві адвокатів.
Згідно з договором, тепер Маск повинен заплатити компанії мільярд доларів, але невідомо чи в Twitter погодяться на це, чи захочуть утримати бізнесмена в цій угоді через суд.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди. За планом, угоду хочуть закрити до кінця року.
- 13 травня акції Twitter впали на 19% через те, що Ілон Маск призупинив покупку компанії. Мільярдер заявив, що тимчасова «затримка» викликана очікуванням детальної інформації щодо кількості фальшивих облікових записів у Twitter.
- У червні рада директорів Twitter одноголосно рекомендувала акціонерам компанії затвердити покупку.