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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм на чотирьох напрямках, на Бахмутському — тривають бої

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 8 липня. Ситуація на фронті наступна: