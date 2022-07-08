Міністр оборони Резніков назвав три сценарії завершення війни з росією

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Міністр оборони України Олексій Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни з росією.

Про це він заявив під час виступу на конференції Forbes «Будуємо разом».

Перший сценарій — це «чергова серія жестів доброї волі росіян, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острову Зміїний». За таким сценарієм Україна вийде до позицій 24 лютого, а далі почнуться переговори про статус Донбасу та Криму за сприяння західних партнерів. Резніков наголосив, що ніяких капітуляційних домовленостей і «Мінсків-3» не буде.

Другий сценарій — поступова боротьба та удари сучасною зброєю по найболючіших місцях армії рф. Це тривалий процес, який можна назвати виснаженням ресурсів.

Третій сценарій — «парад суверенітетів» у росії та розпад країни на Татарстан, Башкирстан тощо. Міністр додав, що це тривала історія, але українці побачать цей процес при житті.