Дипломати G20 на Балі не досягли єдності щодо України і навіть не зробили спільного фото. Фінального комюніке теж немає

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Assosiated Press

Міністри закордонних справ країн G20 під час дводенної зустрічі на Балі не змогли досягти згоди щодо війни росії в Україні й того, як впоратися з її глобальними наслідками.

Про це повідомляє Associated Press.

Дипломати не узгодили підсумкове комюніке і навіть не зробили традиційного групового фото.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ росії сергій лавров, які вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну перебували в одному залі, демонстративно ігнорували один одного.

Зокрема, лавров залишав засідання принаймні двічі. Вперше, коли його німецька колега Анналена Бербок виступала на відкритті зустрічі. За словами одного із західних дипломатів, вдруге голова мзс росії вийшов із зали засідань перед тим, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав виступити із відеозверненням.

Журналісти Associated Press зазначають, що вбивство колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе було одним із факторів, яке порушило рівновагу переговорів.