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Канада запровадила санкції проти патріарха кирила

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Mikhail Svetlov / Getty Images

Канада запровадила санкції проти російського патріарха кирила (володимира гундяєва).

Про це ідеться у повідомленні канадського уряду.

Також у списку:

Також у санкційному списку опинилось інформагентство Regnum і Роскомнагляд.

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