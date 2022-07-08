Колишній премʼєр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні. На нього скоїли замах
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Колишній премʼєр-міністр Японії, 67-річний Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху — у нього двічі вистрілили.
Про це повідомляють The Japan Times і NHK.
Замах на Абе стався вдень 8 липня. Він виступав у місті Нара на мітингу на підтримку кандидата від Ліберально-демократичної партії Японії, лідером якої він був. Політикові вистрілили у спину під час виголошення промови. Щодо підозрюваного, наразі відомо, що його звуть Тецуя Ямагамі, йому 41 рік. В Абе він стріляв із саморобного пістолета, схожого на обріз. Мотиви нападника поки невідомі.
- Абе вперше став премʼєр-міністром у 2006 році, але через рік пішов у відставку. Удруге він вступив на посаду у 2012 році. На момент, коли у вересні 2020 року Абе знову подав у відставку за станом здоровʼя, його каденція склала рекордні 2 822 дні.