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ЗСУ ліквідували майже 37 тисяч російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 135 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 900 осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.