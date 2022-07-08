ЗСУ ліквідували майже 37 тисяч російських загарбників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 135 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 900 осіб, а також:
- 1 637 танків;
- 3 811 бойових броньованих машин;
- 828 артилерійських систем;
- 247 реактивних систем залпового вогню;
- 107 засобів ППО;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів;
- 669 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 685 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 66 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.