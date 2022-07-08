ЗСУ ліквідували майже 37 тисяч російських загарбників

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 135 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 900 осіб, а також:

1 637 танків;

3 811 бойових броньованих машин;

828 артилерійських систем;

247 реактивних систем залпового вогню;

107 засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

669 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

155 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 685 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

66 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.