Британська розвідка: Наступною ціллю окупантів може стати Сіверськ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
SOPA Images / Getty Images
Сили оборони України продовжують наступати на Херсонському напрямку, а новою ціллю окупантів може стати Сіверськ Донецької області.
Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.
Сіверськ розташований за 8 кілометрів від лінії фронту, але поки наступу немає. Наразі росіяни зупинили там рух, щоб поповнити запаси перед новими наступальними операціями в Донецькій області.
За словами розвідників, існує реальна ймовірність, що Сіверськ буде безпосередньою тактичною ціллю росії, тоді як її сили намагаються просунутися до можливої оперативної цілі — агломерації Словʼянськ — Краматорськ.
Британці також зазначили, що українські сили продовжують поступовий наступ на Херсонському напрямку.