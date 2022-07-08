Ранкове зведення. Генштаб ЗСУ не зафіксував ознак наступу з боку білорусі

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Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні про ситуацію на фронті повідомив, що ознак наступу з білорусі наразі немає, але росія веде активний наступ у Донецькій області.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у складі та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не було.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують оборонятися. Ворог відкривав вогонь з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Неподалік Петрівки противник завдав авіаційного удару. ЗСУ придушили спробу штурму в напрямку Дементіївки.

На Словʼянському напрямку окупанти били з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне й Адамівка.

У районі Богородичного українські бійці завдали ворогу втрат і змусили окупантів відступити.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокамʼянського, Званівки та Роздолівки. Ворог наступав у напрямку Верхньокамʼянського, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював Бахмут, Спірне, Івано-Дарʼївку, Берестове, Покровське, Вершину, Володимирівку, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодему, Клинове та Нью-Йорк. Також росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС. Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі Спірного, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати вогневого ураження по скупченнях живої сили, військової техніки та складах боєприпасів російських окупантів.