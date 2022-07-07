Румунія зможе постачати газ Україні та Молдові

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Прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чука під час введення в експлуатацію газового інтерконектора Греція — Болгарія, заявив, що цей трубопровід дозволить постачати газ Україні та Молдові.

Про це повідомляє Digi24.

«По суті, цей інтерконнектор сполучить мережу, що проходить через Анатолію та Адріатику, а також підключиться до трубопроводу BRUA, забезпечуючи тим самим постачання газу до Болгарії та Румунії... І, звичайно, ми можемо забезпечити постачання газу нашим східним партнерам — Україні та Республіці Молдова, а також іншим країнам за схемою розподілу цієї газової мережі», — сказав Чука на пресконференції.