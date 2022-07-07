Румунія зможе постачати газ Україні та Молдові
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чука під час введення в експлуатацію газового інтерконектора Греція — Болгарія, заявив, що цей трубопровід дозволить постачати газ Україні та Молдові.
Про це повідомляє Digi24.
«По суті, цей інтерконнектор сполучить мережу, що проходить через Анатолію та Адріатику, а також підключиться до трубопроводу BRUA, забезпечуючи тим самим постачання газу до Болгарії та Румунії... І, звичайно, ми можемо забезпечити постачання газу нашим східним партнерам — Україні та Республіці Молдова, а також іншим країнам за схемою розподілу цієї газової мережі», — сказав Чука на пресконференції.
- Росія використовує поставки газу як зброю. «Газпром» уже попереджав Кишинів про можливе призупинення поставок газу через борги, а парламент Молдови запроваджував з цього приводу надзвичайний стан. Постачати газ у Польщу та Болгарію рф вже припинила. Без газу може залишитися і Молдова.