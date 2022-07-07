Ситуація на фронті 7 липня: росіяни просуваються на Сіверськ, а біля Бахмуту і Словʼянська ЗСУ відбивають штурми — на мапах «Бабеля»
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- Олексій Ярмоленко
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SOPA Images / Getty Images
Російські війська продовжують наступати на Донбасі та поступово підбиратися до міста Сіверськ. У селах біля нього тривають бої. Водночас на інших напрямках окупанти успіху не мають.
Ситуацію на фронті 7 липня дивіться на мапах «Бабеля».
Харківська область
- Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Харків.
- На північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб завадити ЗСУ просунутися до держкордону.
- Чергову спробу наступу на Соснівку українські військові відбили.
Донбас
- На Словʼянському напрямку росіяни зайняли село Мазанівка, що на південь від Довгенького.
- Окупанти активно обстрілюють Словʼянськ і Краматорськ.
- Чергові спроби наступу на Богородичне були невдалими.
- Російські війська захопили Білогорівку, Верхньокамʼянку та Спірне. Наразі тривають бої на підступах до Сіверська — у Григорівці та Верхньокамʼянському.
- Наступ на Берестове українські військові відбили.
- Також росіяни намагалися покращити свої позиції в районі села Вершина, проте невдало.
Південь
- На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної зі сторін.
Херсонщина
- У Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту.
- Українські війська намагаються поступово просуватися в напрямку Херсону, але Генштаб ЗСУ не оголошує деталі публічно.