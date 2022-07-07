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Ситуація на фронті 7 липня: росіяни просуваються на Сіверськ, а біля Бахмуту і Словʼянська ЗСУ відбивають штурми — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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SOPA Images / Getty Images

Російські війська продовжують наступати на Донбасі та поступово підбиратися до міста Сіверськ. У селах біля нього тривають бої. Водночас на інших напрямках окупанти успіху не мають.

Ситуацію на фронті 7 липня дивіться на мапах «Бабеля».

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