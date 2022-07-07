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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки росіян на чотирьох напрямках, у окупантів втрати

Автор:
Костя Андрейковець
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Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 7 липня. Наразі ситуація така: