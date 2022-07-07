Святкування Рош га-Шани в Умані не буде. Україна не може прийняти паломників

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Юнус Ердогду / УНІАН

Україна у цьому році не прийматиме хасидів в Умань на щорічне святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік).

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі війни Україна не може гарантувати безпеку паломників. Рішення не пускати туристів і паломників не будуть переглядати, поки ситуація на фронті не покращиться.