Святкування Рош га-Шани в Умані не буде. Україна не може прийняти паломників
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- Костя Андрейковець
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Юнус Ердогду / УНІАН
Україна у цьому році не прийматиме хасидів в Умань на щорічне святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік).
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі війни Україна не може гарантувати безпеку паломників. Рішення не пускати туристів і паломників не будуть переглядати, поки ситуація на фронті не покращиться.
- Свято Рош га-Шана, яке хасиди святкують у вересні, традиційно щороку збирало в Умані десятки тисяч паломників з Ізраїлю і всього світу. У минулому році навіть коронавірус не завадив святкуванню. Умань відвідали понад 30 тисяч хасидів.