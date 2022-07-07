Війська білорусі готові завдати ударів по Польщі у разі конфлікту

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Заступник начальника генштабу білорусі генерал-майор Руслан Косигін погрожує ударами по інфраструктурі Польщі у відповідь на «провокації країн Заходу».

Як передає БЕЛТА, Косигін це заявив обговорюючи посилення військової присутності НАТО на східних флангах Альянсу.

«У разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим обʼєктом удару, а саме центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі обʼєкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури. Як уже не раз говорив глава держави, відповідь буде миттєвою. Саме по них буде завдано ударів, якщо вони спробують розмовляти з нашою державою з позиції сили», — сказав Косигін.