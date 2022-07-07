ЗСУ вже отримали девʼять установок HIMARS і аналогічних систем

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Україна вже отримала від США та союзників девʼять американських ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, проте для серйозного контрнаступу потрібні ще десятки одиниць такого озброєння.

Про це в коментарі газеті The Wall Street Journal повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, системи HIMARS дозволили Україні завдавати ударів по російських цілях за лінією фронту, які раніше були недосяжні.

Данілов наголосив, щос росіяни «беззахисні перед цим озброєнням і дуже стурбовані».

Імовірно, під аналогічними системами секретар РНБО мав на увазі РСЗВ М270, які є аналогом HIMARS, але на гусеничному ходу.

Про HIMARS

Кожна установка HIMARS випускає шість високоточних ракет із дальністю до 80 кілометрів (удвічі більшою, аніж у гаубиць M777), що дозволяє завдавати ударів по російських командних пунктах, складах із боєприпасами та пальним, а також по скупченням військ у тилу. Ці ракетні установки також менші за розміром і краще маневрують, що допомагає їм ховатися від розвідки. Екіпажі працюють усередині броньованої кабіни. І вони швидкі: за дві-три хвилини після паркування можуть запускати ракети та знов рухатися через 20 секунд після пострілу.

Кожна ракета коштує $155 тисяч, тому українські військові зосереджують вогневу міць на важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї та казарми, а не на окремих російських танках чи артилерійських системах. Вони очікують змусити таким чином кремль відводити активи з лінії фронту, що ще більше ускладнить логістику окупантів.

У червні Україна отримала від США чотири установки HIMARS, ще чотири очікують до середини липня. У четвер, 30 червня, американський президент Джо Байден заявив, що в рамках нового пакету допомоги на $800 мільйонів Україна отримає додаткові HIMARS від інших країн і більше боєприпасів від США.