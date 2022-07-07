На острові Зміїний встановили прапор України
- Автор:
- Софія Телішевська
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На звільненому від російських окупантів острові Зміїний встановили державний прапор України.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Українські воїни висадилися на Зміїному вперше після втечі російських військових з острова та встановили там прапор України.
Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що на прапорі був напис: «Памʼятай, «русский военный корабль», острів Зміїний — це Україна», і підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.
- Уранці російська армія двічі завдала ракетного удару по Одещині, зокрема по острову Зміїний, звідки ЗСУ вибили окупантів.