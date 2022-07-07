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Ранкове зведення Генштабу: Ворог досі намагається захопити усю Луганщину, українці розбили на Півдні ворожу ДРГ

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 6:00 сьомого липня: