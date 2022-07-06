Британський премʼєр Джонсон відмовився добровільно йти у відставку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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BackBoris2012 Campaign Team / Flickr
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився йти у відставку попри заклики низки членів уряду. Він заявив, що це літо має стати періодом «економічного зростання», а не «боротьби за лідерство».
Про це пише Sky News.
Джонсон планує найближчим часом призначити людей на вакантні посади в його уряді, а також презентувати новий економічний план для виходу з кризи. Цим планом займеться новопризначений міністр фінансів Надхім Захаві. Тим часом кількість відставок в уряді Джонсона вже сягнула 40 посадовців.
Британський премʼєр заявив міністрам, що має 14-мільйонний мандат і продовжуватиме роботу, доки сама партія не зніме його з посади.
Джонсон має імунітет на проведення голосування за нового лідера консерваторів, оскільки нещодавно отримав вотум довіри. Але наступного тижня відбудеться обрання нових членів до Комітету приватних членів консерваторів — спеціальної парламентської групи, яка координує діяльність партії та організовує вибори нового лідера. Вони можуть змінити свої процедури, щоб знову запустити голосування за вотум недовіри Джонсону, яке він ризикує програти. Тоді консерватори обиратимуть нового лідера, який і стане премʼєром. Водночас консерватори виступають проти дострокових виборів, оскільки через скандали навколо Джонсона їхні позиції похитнулися і вони можуть їх програти.
- У Великій Британії не вщухає критика щодо Джонсона та спроби змусити його піти у відставку з посади премʼєра. Його звинувачують у неефективній політиці на тлі кризи після пандемії коронавірусу та війни в Україні. 6 червня члени Консервативної партії Великої Британії провели голосування щодо вотуму недовіри премʼєр-міністру Борису Джонсону через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводили вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри й у відставку не пішов, хоча й ризикував його втратити.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде.