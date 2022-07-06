«Обіцяють золоті гори, а насправді кидають на фронт чоловіків». Голова Луганської ОВА розповів, як російські окупанти ставляться до місцевих
- Автори:
- Анна Холоднова, Марія Жартовська
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На окупованій території Луганської області російські окупанти обіцяють місцевим велику зарплату, а потім відправляють чоловіків воювати проти України.
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів журналістці «Бабеля».
«Обіцяють, звісно, золоті гори, але... Їм просто потрібні чоловіки, яких вони мобілізують і кидають одразу на фронт воювати проти України», — сказав Гайдай.
За його словами, зокрема, деякі комунальні структури не працюють, тому що немає чоловіків. Більшість з них забрали на фронт, і вони там загинули.
Сергій Гайдай навів приклад, як росіяни організовують приховану мобілізацію на захопленій території Луганщини.
«Ставлять оголошення, що шукають працівників для комунального підприємства на дуже велику зарплату, яка в два-три рази більша, ніж звичайна. І як тільки люди приходять влаштовуватися на роботу, на наступний день їм вручають повістки і відправляють на фронт» — розповів голова Луганської ОВА.