На конференції в Лугано Україна домовилась про $1,9 мільярда підтримки

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на полях Міжнародної конференції у швейцарському Лугано, яка проходила 4—5 липня, досягли домовленостей на суму в майже $1,9 мільярдів для підтримки України.

За словами премʼєра, українська делегація домовилась про $600 мільйонів на фінансову підтримку, понад $500 мільйонів на розвиток аграрного сектору (зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств), ще понад $500 мільйонів на підготовку до опалювального сезону, а також про майже $250 мільйонів на розвиток проєктів цифрової трансформації.

Премʼєр подякував за солідарність урядам Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, Європейському банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку, а також приватному українському та міжнародному бізнесу. Шмигаль підкреслив, що коаліція підтримки України потужна як ніколи і ніхто не відчуває «втоми від війни».